Berlin: FLYERALARM |Die Online-Druckerei eröffnete am 26. Juli im Erdgeschoss des Friedrich-Carrées. Hier können Druckprodukte ausgewählt und beauftragt sowie innerhalb von Minuten Flyer, Broschüren, Faltblätter, Visitenkarten, Plakate und viele weitere Printprodukte hergestellt werden. Mit Print to GO® ist Digitaldruck in Offsetqualität möglich, ebenso das Falzen und Schneiden vor Ort.Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.