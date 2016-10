Unfall unter Drogeneinfluss?

Neukölln.

Beim Überqueren einer Straße ist am 4. Oktober ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden. Ein 29-Jähriger war gegen 20.50 Uhr mit seinem Kia in der Hasenheide in Richtung Gneisenaustraße unterwegs. Kurz vor der Körtestraße soll der Passant von links kommend über die Straße gelaufen sein und wurde dabei von dem Auto erfasst. Der 54-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt Kopfverletzungen. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der nicht verletzte Autofahrer soll zum Unfallzeitpunkt unter Drogeneinfluss gestanden haben und musste zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.