Stühle und Tische rausstellen

Neukölln.

Die Initiative offene Gesellschaft ruft am Sonnabend, 17. Juni, bundesweit dazu auf, Tische und Stühle rauszustellen und die Demokratie zu feiern. „Gedanken in Bewegung“ wird es zwischen 16 und 20 Uhr an der Schillerpromenade heißen. An der Tafel zwischen Selchower Straße und Herrfurthplatz wollen Anwohner über kontroverse Themen ins Gespräch kommen. Die Braintree Academy, die Schulbigbands leitet, lädt von 21.30 bis 23 Uhr an die Sonnenallee 162 ein. Es wird Musik gemacht und Köstlichkeiten aus vielen Ländern geben. Infos unter www.die-offene-gesellschaft.de