Dringend: "bärenstark ins Leben" sucht ehrenamtliche Familienpaten

Sie würden gerne mehr Zeit mit Kindern verbringen?

Ihre Kinder und Enkel wohnen weit entfernt?

Werden Sie "bärenstark" ehrenamtlicher Familienpate!

wenn Sie diesen Artikel lesen, freuen wir uns, dass Sie sich für unser ehrenamtliches Familienpatenprojekt „bärenstark ins Leben“ mit ehrenamtlichen Familienpaten“ des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Berlin (SkF e.V. Berlin) interessieren.Mit unserem Projekt stehen wir jungen Familien mit Kindern von 0 bis 3 Jahren im turbulenten Alltag „bärenstark“ zur Seite. Geschulte ehrenamtliche Familienpaten helfen Ihnen liebevoll und mit großer Geduld, wenn Ihnen der neue Lebensalltag während der Schwangerschaft oder nach der Geburt Ihres Kindes/Kinder sehr anstrengend werden kann. Freude und Anspannung können ein Wechselbad der Gefühle auslösen und schnell kann es zu einer Überforderung kommen. Als Familie stimmen Sie gemeinsam mit den Familienpaten ab, welche Art der Entlastung und Unterstützung Sie sich wünschen. Sei es das Spielen mit dem Geschwisterkind, sei es die Begleitung bei Arzt- und Behördengängen oder auch nur die Entlastung einmal in Ruhe einkaufen oder alleine zum Friseur gehen zu können. Unsere Familienpaten unterstützen Sie gerne einmal für ca. vier Stunden in der Woche.Viele junge Familien freuten sich schon über das Engagement von ehrenamtlichen Familienpaten und sind dankbar für diese stärkende Unterstützung.Auch Sie als junge Mutter und Familie suchen Entlastung und Hilfe, um gestärkt im neuen Familienalltag anzukommen?Dann trauen Sie sich und melden Sie sich gern bei uns. Gemeinsam schauen wir nach einem passenden Familienpaten. Sie brauchen nichts weiter zu tun - das Angebot ist kostenlos und unbürokratisch. Wir helfen Ihnen sehr gerne!Sie wollen uns eher helfen und Ihre Unterstützung anbieten? – Auch dann freuen wir uns Auf Sie. Für die Kieze in Neukölln, Mitte und Templelhof-Schöneberg suchen wir Familienpaten, die einmal die Woche für ca. vier Stunden ihre Zeit an Kinder und Familien schenken wollen. Wenn Sie Freude und Lust haben, Kindern und Familien mit Säuglingen und Kleinkindern freundlich, liebevoll, geduldig und tolerant zur Seite zu stehen und Ihnen den Start ins Familienleben zu erleichtern, dann sind Sie herzlich willkommen bei uns.Wer sich entscheidet, bei „bärenstark ins Leben“ mitzumachen, erhält eine Qualifizierung als Familienpate und die Möglichkeit sich in kleinen Teams mit anderen ehrenamtlichen Paten auszutauschen.In unserer Qualifizierung zum Familienpaten erhalten Sie in einer vertrauten und ruhigen Einführung, das „nötige Rüstzeug“, das Sie für Ihr ehrenamtliches Engagement benötigen. Mit gemeinsamen Festen und Ausflügen aller unserer Ehrenamtlichen wollen wir die Gemeinschaft und den Erfahrungsaustausch untereinander stärken. Wir stellen auch auf Wunsch eine Bescheinigung Ihnen über die ehrenamtliche Tätigkeit aus.Als Ehrenamtskoordinatorin des Projektes: „bärenstark ins Leben“ mit ehrenamtlichen Familienpaten“ des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Berlin (SkF e.V. Berlin) erreichen Sie mich montags bis donnerstags, Mobil unter 0151/ 14648745 und per E-Mail: keil@skf-berlin.de.