Hotel Estrel ist jetzt ein ausgezeichneter Arbeitgeber

Neukölln.

Das Estrel Berlin darf sich über eine Auszeichnung freuen. Das Unternehmen erhielt am 24. November in Köln den CSR Jobs Award 2016. Die Preise gingen an Arbeitgeber mit Verantwortung in drei unterschiedlichen Kategorien. Das Estrel erhielt den Sonderpreis „Unser Ausbildungskonzept“ für sein Azubi-Projekt "Hotel & Restaurant Schloss Britz". Seit 2009 verlegt ein Team von Auszubildenden seinen Arbeits- und Ausbildungsplatz für jeweils sechs Monate nach Britz. In dem denkmalgeschützten Gutshaus managen die Azubis eigenverantwortlich sämtliche Tätigkeiten im Bereich der Gastronomie, Hotellerie und Veranstaltungen.