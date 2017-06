Klasse 6C der Schule an der Marie gewinnt beim Wettbewerb junge Reporter für die Umwelt

Zu Beginn des Schuljahrs identifizierten die Sechstklässler Umweltprobleme im Kiez, dazu gehörte der Verkehrslärm, der viele Müll auf Plätzen und in den Straßen und der traurige Zustand vieler Baumscheiben. So entwickelten sie verschiedene Modelle von Mülleimern, die die Bürger zu deren gewissenhafter Nutzung anregen sollen, und untersuchten, welche Müllbehälter am besten dafür sorgen, dass der Abfall nicht wieder in die Umgebung gelangt. Das umfangreichste Projekt hatte die Säuberung und Verschönerung von Baumscheiben im Kiez zum Ziel. Dazu besuchten einige Schülerinnen eigens einen Workshop zur richtigen Pflege von Baumscheiben. Danach warben alle gemeinsam ortsansässige Gewerbetreibende als Baumscheibenpaten, die sie berieten und ihnen ein Versprechen zur lebenslangen Pflege der Baumscheibe abnahmen. Später besuchten sie die Gewerbetriebenden mehrfach, um zu sehen, wie es mit der Pflege der Baumscheibe klappt, und dabei zu helfen. Anschließend schrieben sie Artikel über ihre Aktivitäten und reichten sie bei der Litter Less Kampagne des internationalen Projekts Junge Reporter für die Umwelt ein. Eine Jury aus Fachleuten zeichnete sie unter sechzig Einsendungen mit dem 1. Preis in der Kategorie Artikel aus. Der Pankower Bezirksbürgermeister überreichte am 13. Juni die Siegerurkunden und nahm seinerseits viele Anregungen der Schülerinnen und Schüler für einen saubereren und grüneren Bezirk mit ins Bezirksamt.