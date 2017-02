Borschüre für Senioren

Spandau.

Mitte Februar ist die Seniorenbroschüre „Aktiv älter werden in Spandau 2017“ erschienen. Senioren finden in der Broschüre aus dem Haus von Sozialstadtrat Gerhard Hanke (CDU) alle wichtigen kulturellen Angebote, sportliche Aktivitäten, Weiterbildungskurse, Veranstaltungen sowie Adressen und Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Soziales auf einen Blick. Auch ehrenamtliche Tätigkeiten vom Gratulationsdienst bis hin zum Helfer in einer Senioreneinrichtung sind in der Borschüre gelistet. Sie liegt kostenlos im Rathaus Spandau, in der Außenstelle Galenstraße 14 und in allen Senioreneinrichtungen aus. Für schwer sehbehinderte und blinde Menschen wird die Broschüre alternativ auch als Hörbuch im Daisy-Format erstellt und auf der Internetseite des Bezirksamts Spandau eingestellt. Die CDs sind ebenfalls kostenlos erhältlich und zwar im Seniorenklub Lindenufer an der Mauerstraße 10a,

33 60 76 14.