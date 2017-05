Liveübertragung aus der Kinderstube der Klinik-Falken

Weißensee. Nach vier Wochen Brutzeit ist im Turmfalkenkasten an der Park-Klinik Weißensee der Nachwuchs geschlüpft.

Die Aufzucht der Küken kann ab sofort via Webcam im Internet beobachtet werden. Insgesamt vier kleine Turmfalken haben es aus ihren Eiern geschafft. Damit beginnt für sie und ihre Eltern das eigentliche Familienleben. Dieses wird in diesem Jahr mit gestochen scharfen Bildern dokumentiert. Mit dieser Live-Übertragung setzten die Naturschützer vom Nabu Berlin und das Team der Park-Klinik ihr Kooperationsprojekt „Turmfalken vor der Kamera“ auch 2017 fort. Seit einigen Jahren nutzen Turmfalken den vom Nabu angebrachte Nistkasten in der Klinik in der Parkstraße 80.Vor einigen Jahren hatten Nabu-Mitarbeiter die Idee, aus dem Kasten eine Live-Übertragung ins Internet zu starten. Damit sollte jeder die Chance bekommen, das Brutgeschehen, das Schlüpfen der jungen Falken und die Jungenaufzucht zu verfolgen. In der Park-Klinik war man von der Idee sofort begeistert.Dass das alles weltweit im Internet auf der Berliner Nabu-Seite zu sehen ist, machte die technische Abteilung der Klinik möglich. Bis Ende Juni, Anfang August werden sich die Turmfalkeneltern nun besonders intensiv um ihren Nachwuchs kümmern. Dieser wird nach und nach selbstständig – und wird in wenigen Wochen die ersten Flugversuche unternehmen.