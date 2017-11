Zucker zwischen Fluch und Segen

Kreuzberg.

Unter dem Titel "Alles Zucker! Nahrung, Werkstoff, Energie" widmet sich ein Buch der Stiftung Deutsches Technikmuseums diesem besonderen Stoff. Während Zucker als Teil der Lebensmittelkette immer mehr in der Kritik steht, wird er in der Medizin, Industrie oder als Ersatz für andere Energieträger immer wichtiger. Das von Volker Koesling und René Spierling herausgegebene Werk widmet sich der Geschichte und den verschiedenen Facetten des Zuckers. Es ergänzt außerdem die seit 2015 bestehende Dauerausstellung zum Thema im Technikmuseum an der Trebbiner Straße 9. Der Preis für die 256 Seiten, inklusive 200 Abbildungen beträgt 20 Euro. Erhältlich im Buchhandel, im Museumsshop und bestellbar per E-Mail an info@wasmuth-museum.de