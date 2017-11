Infotag der Fotografie-Schule

Gesundbrunnen.

Die Neue Schule für Fotografie, Brunnenstraße 188-192, öffnet am Sonnabend, 11. November, von 13 bis 19 Uhr ihre Tore der Allgemeinheit. Beim Tag der offenen Tür haben Interessierte die Chance, die Studios und Labore zu besichtigen und sich mit den Studenten und Dozenten auszutauschen. Es werden aktuelle Semesterarbeiten und eine Ausstellung früherer Absolventen gezeigt. Eine individuelle Beratung zu Bewerbungsmappen kostet 25 Euro und ist vorab per Mail an info@neue-schule-fotografie.berlin anzumelden. Bewerbungsschluss für das Wintersemester ist am 18. November. Auf http://asurl.de/13l7 sind alle Informationen zur Veranstaltung zusammengefasst.