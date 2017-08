Müllhalde und Urwald mit Ungezieferzuchtstation in der Adalbertstr.

Seit Jahren vermüllt der Bereich der ehemaligen Schule in der Adalbertstraße, Berlin-Mitte



Was haben wir da? Eine Schule, die seit Jahren stillgelegt ist und vom Bezirk wieder geöffnet und ausgebaut werden soll. Daneben ein riesiges Hostel mit entsprechendem Publikum. Div. Spätis, ein Tennisplatz, ein Ringerclub.Und viele Menschen, die ihren Unrat vor der Schule abladen. Alle möglichen Arten von Müll. Die Ratten wird es freuen, so viel Nahrung zu finden. Überall Glassplitter, loser und verpackter Müll, immer wieder Sperrmüll. Der Gehweg beschädigt.Was fehlt ist eine Absicherung der Fläche durch einen hohen Zaun, damit endlich die Vermüllung da aufhört, ein Rückschnitt des Unkrautes und der Sträucher. Nachts möchte ich da nicht langlaufen.Gleichzeitig stelle ich mir aber auch die Frage: Was für Menschen sind das, die dort ihren Müll abladen? Warum diese Gleichgültigkeit und Respektlosigkeit vor anderen Menschen, die sich da zeigt? Was unternehmen die Anwohner, um die Zustände dort zu verbessern?Abschließend: Die Situation ist immer wieder gemeldet, Ordnungsamts-App, Ansprache des zuständigen Bezirksstadtrates.Wir müssen unsere Stadt vor diesen Zuständen schützen. Dazu braucht es das Engagement aller. Immer mehr Spielplätze müssen wegen Rattenbekämpfung und Verschmutzungen gesperrt werden. So kann es in Berlin nicht weitergehen. Dem Unrat und deren Verursachen muß durch Bürger und Behörden endlich entgegengetreten werden.