DDR Museum bei Touristen beliebt

Mitte.

Das private DDR Museum gegenüber dem Berliner Dom in der Karl-Liebknecht-Straße 1 ist laut einer Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) das bei ausländischen Touristen beliebteste Museum Deutschlands. Es landete auf Platz 36 der „TOP 100-Ziele im Reiseland Deutschland“, die vom DZT im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft seit 2012 bei ausländischen Besuchern ermittelt werden. Bei den 100 beliebtesten Sehenswürdigkeiten kam in Berlin das Brandenburger Tor auf Platz 15. Beliebtes Reiseziel sind auch die Berliner Mauer (Platz 39) und die Museumsinsel Berlin (Platz 40). Auf Platz eins der Reiseziele in Deutschland wählten die Touristen das Miniatur Wunderland Hamburg. Platz zwei belegen Altstadt und Schloss Heidelberg, gefolgt vom Dritten, dem Vorjahressieger Europa-Park Rust.