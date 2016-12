Spendenaktion für Obdachlose gestartet: Gebraucht werden Hygieneartikel und Bekleidung

Prenzlauer Berg. Seitdem die Nachttemperaturen erstmals unter den Gefrierpunkt rutschten, nimmt der Andrang an der Tür der Notübernachtung des Vereins mob stetig zu.

Weitere Informationen zur Spendenaktion gibt es auf www.tino-schopf.de

„In der kalten Zeit des Jahres sind viele Menschen auf unsere Hilfe und Unterstützung angewiesen“, sagt der Abgeordnete Tino Schopf (SPD). In seinem Wahlkreis befindet sich die Notübernachtung Storkower Straße 139c. „Ich starte daher in Zusammenarbeit mit dem Verein mob eine Spendenaktion für Obdachlose.“ Die Notübernachtung an der Storkower Straße ist 365 Tage im Jahr für schutzsuchende und bedürftige Menschen zugänglich. Es stehen dort 22 Betten zur Verfügung. Der Verein biete den Hilfesuchenden für jeweils eine Nacht ein Dach über dem Kopf und vor allem eine menschenwürdige Grundversorgung, so Schopf.Es gibt einen gemütlichen Aufenthaltsraum für die Gäste, warme und saubere Betten. Waschmaschinen und Trockner stehen für die Reinigung der Kleidung bereit. In einem Essensraum wird den Gästen eine warme Mahlzeit angeboten. Zusätzlich gibt es eine Kleiderkammer. Darüber hinaus werden die Gäste beraten und haben jeden Montag Gelegenheit, sich im das Caritas Arztmobil auch ohne Krankenversicherung versorgen zu lassen.„Der Verein mob kooperiert zudem mit der Kältehilfe Berlin. Der Kältebus kommt häufig und bringt Menschen direkt von der Straße hierher“, so der Abgeordnete. Die Hilfesuchenden kommen in einem meist sehr desolaten körperlichen und psychischen Zustand in die Unterkunft. Sie haben zumeist nichts als ihre Kleidung am Körper.Deshalb bittet Tino Schopf um Spenden. Gebraucht werden Hygieneartikel aller Art, von der Zahnbürste bis zum Shampoo. Willkommen sind winterfeste Kleidung, Schuhe, Schlafsäcke, Rucksäcke und Isomatten. Wer die Spendenaktion unterstützen möchte, kommt einfach im Bürgerbüro Tino Schopf in der Bernhard-Lichtenberg-Straße 23, 10407 Berlin, vorbei. Spenden werden außerdem täglich von 8 bis 18 Uhr im Trödelpoint des Vereins mob in der Storkower Straße 139d sowie ab 18 Uhr in der Notübernachtung in der Storkower Straße 139c entgegengenommen.